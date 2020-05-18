В ЕР прокомментировали продажу волонтером продуктов для малоимущих

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Попытка воронежского волонтёра продавать продукты из наборов для помощи нуждающимся - это негодяйским поступок, но стремление ряда СМИ очернить из-за этого все волонтерское движение - не что иное, как провокация, считает замсекретаря генсовета " Попытка воронежского волонтёра продавать продукты из наборов для помощи нуждающимся - это негодяйским поступок, но стремление ряда СМИ очернить из-за этого все волонтерское движение - не что иное, как провокация, считает замсекретаря генсовета " Единой России ", депутат Госдумы Евгений Ревенко

Ранее в понедельник представитель регионального волонтерского центра ЕР сообщил РИА Новости, что волонтер попалась в Воронеже на продаже продуктов из наборов, предназначенных для помощи малообеспеченным семьям в условиях коронавирусной пандемии.

"С возмущением прочел новости о том, что некая девушка в Воронеже, используя свой статус волонтера и особое доверие к этим людям, совершила негодяйский поступок. Она начала работать в нашем волонтерском центре, в один из дней получила продукты для нуждающихся и решила нажиться на этом", - написал Ревенко на своей странице в Instagram.

Он обратил внимание на то, что немедленно нашлись желающие "использовать случившееся в своих узкополитических целях".

"Некоторые СМИ попытались очернить десятки тысяч наших волонтеров и ту работу, которую они на протяжении двух месяцев самоотверженно выполняют. Это не что иное, как подлая провокация в отношении всех, кто по зову сердца, искренне и бескорыстно изо дня в день совершает добрые дела и помогает тем, кому сейчас непросто", - отметил депутат.

Поступок одного человека не должен бросать тень на всех волонтеров, уверен Ревенко. Он напомнил, что в рядах движения добровольцев по всей стране трудятся "тысячи достойных людей", которые заслуживают "искренних слов благодарности и нашей поддержки".

Он также поблагодарил всех волонтеров в РФ и Воронежской области , в частности.