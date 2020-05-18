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2020-05-18T15:51
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В ЕР прокомментировали продажу волонтером продуктов для малоимущих
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РИА Новости

В ЕР прокомментировали продажу волонтером продуктов для малоимущих

15:51 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидКорзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Попытка воронежского волонтёра продавать продукты из наборов для помощи нуждающимся - это негодяйским поступок, но стремление ряда СМИ очернить из-за этого все волонтерское движение - не что иное, как провокация, считает замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее в понедельник представитель регионального волонтерского центра ЕР сообщил РИА Новости, что волонтер попалась в Воронеже на продаже продуктов из наборов, предназначенных для помощи малообеспеченным семьям в условиях коронавирусной пандемии.
"С возмущением прочел новости о том, что некая девушка в Воронеже, используя свой статус волонтера и особое доверие к этим людям, совершила негодяйский поступок. Она начала работать в нашем волонтерском центре, в один из дней получила продукты для нуждающихся и решила нажиться на этом", - написал Ревенко на своей странице в Instagram.
Он обратил внимание на то, что немедленно нашлись желающие "использовать случившееся в своих узкополитических целях".
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"Некоторые СМИ попытались очернить десятки тысяч наших волонтеров и ту работу, которую они на протяжении двух месяцев самоотверженно выполняют. Это не что иное, как подлая провокация в отношении всех, кто по зову сердца, искренне и бескорыстно изо дня в день совершает добрые дела и помогает тем, кому сейчас непросто", - отметил депутат.
Поступок одного человека не должен бросать тень на всех волонтеров, уверен Ревенко. Он напомнил, что в рядах движения добровольцев по всей стране трудятся "тысячи достойных людей", которые заслуживают "искренних слов благодарности и нашей поддержки".
Он также поблагодарил всех волонтеров в РФ и Воронежской области, в частности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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