За утечку персональных данных надо ввести жесткие меры, считает эксперт

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законодателям необходимо вводить более жесткие меры наказания за утечку личных данных, вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА Новости эксперт по кибербезопасности движения "Сильная Россия" Алексей Курочкин.
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что начала проверку после сообщений СМИ об утечке персональных данных порядка 35 тысяч нарушителей самоизоляции.
"С моей точки зрения, законодателям необходимо вводить более жесткие меры наказания для лиц, имеющих доступ к подобным данным. И это должна быть не просто статья со штрафом 300 тысяч рублей, а конкретные процедуры, которые могут применяться при ненадлежащем хранении и доступе к информации. А для генеральных директоров или руководителей - вплоть до уголовной ответственности в случае плохой организации процесса работы с данными", - сказал Курочкин.
По его словам, в будущем утечка личной информации станет наносить все больше ущерба.