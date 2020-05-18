За утечку персональных данных надо ввести жесткие меры, считает эксперт

"С моей точки зрения, законодателям необходимо вводить более жесткие меры наказания для лиц, имеющих доступ к подобным данным. И это должна быть не просто статья со штрафом 300 тысяч рублей, а конкретные процедуры, которые могут применяться при ненадлежащем хранении и доступе к информации. А для генеральных директоров или руководителей - вплоть до уголовной ответственности в случае плохой организации процесса работы с данными", - сказал Курочкин.