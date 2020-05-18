Вологодский губернатор раскритиковал работу линии по выплатам медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Во время заседания оперативного штаба Вологодской области глава региона Олег Кувшинников раскритиковал работу горячей линии по вопросам стимулирующих выплат медработникам, участвовавшим в лечении больных с коронавирусом.
"В системе "Инцидент-Менеджмент" за неделю зарегистрировано 3700 обращений, большинство из них касаются выплат медикам, которые работают с коронавирусом. У нас организована горячая линия, где можно получить ответы, но дозвониться туда нереально: время работы с 8 до 17 с часовым перерывом на обед", - сообщил Кувшинников.
Он поручил организовать работу телефонной линии по вопросам выплат медикам с 8 утра до 20.00 без перерывов на обед.
Также глава региона сообщил, что теперь вопросом перечисления стимулирующих надбавок медицинским работникам будет заниматься министерство финансов Вологодской области.
"Прошу централизировано решать эти вопросы с министерством финансов, включить их в комиссию по выплатам, чтобы проконтролировать, что все надбавки выплачены в полном объёме", - сказал Кувшинников.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
По информации аппарата полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана, надбавки медицинским работникам за борьбу с коронавирусной инфекцией полностью выплачены в регионах Северо-Западного федерального округа. На эти цели регионам округа выделено 2,1 миллиарда рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.