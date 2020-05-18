Вологодский губернатор раскритиковал работу линии по выплатам медикам

"В системе "Инцидент-Менеджмент" за неделю зарегистрировано 3700 обращений, большинство из них касаются выплат медикам, которые работают с коронавирусом. У нас организована горячая линия, где можно получить ответы, но дозвониться туда нереально: время работы с 8 до 17 с часовым перерывом на обед", - сообщил Кувшинников.