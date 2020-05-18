Конкурс "Большая перемена" запустил онлайн-акцию "Культурный минимум"

В понедельник онлайн-лекторий "Искусство в контексте современной визуальной культуры" в рамках проекта проведут искусствоведы и кураторы просветительского проекта Art_Dilers Дарья Кузнецова, Маргарита Ивлева и Иван Сидоренко. На следующий день директор "Артека" Константин Федоренко в прямом эфире расскажет участникам конкурса о международном детском центре, его традициях и программах в лектории "Артек: вчера, сегодня, завтра". Затем школьники смогут принять участие в игре "Зарница", которая впервые пройдет в онлайн-формате, спеть любимые песни в рамках флешмоба "Вечер у пионерского костра". В течение всей недели школьников ожидают онлайн-экскурсии по "Артеку", встречи с педагогами и вожатыми лагеря, ежедневная рубрика "7 инфлюенсеров современного искусства" от арт-кластера "Таврида" и творческие челленджи. В субботу в сообществе состоится праздничный "звездный" онлайн-концерт.