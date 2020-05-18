Конкурс "Большая перемена" запустил онлайн-акцию "Культурный минимум"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тематическая онлайн-неделя "Культурный минимум", посвященная культуре и искусству, стартовала в понедельник в сообществе Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Партнерами недели выступили арт-кластер "Таврида", Центр развития культурных инициатив и МДЦ "Артек". Старт неделе дал ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе.
В понедельник онлайн-лекторий "Искусство в контексте современной визуальной культуры" в рамках проекта проведут искусствоведы и кураторы просветительского проекта Art_Dilers Дарья Кузнецова, Маргарита Ивлева и Иван Сидоренко. На следующий день директор "Артека" Константин Федоренко в прямом эфире расскажет участникам конкурса о международном детском центре, его традициях и программах в лектории "Артек: вчера, сегодня, завтра". Затем школьники смогут принять участие в игре "Зарница", которая впервые пройдет в онлайн-формате, спеть любимые песни в рамках флешмоба "Вечер у пионерского костра". В течение всей недели школьников ожидают онлайн-экскурсии по "Артеку", встречи с педагогами и вожатыми лагеря, ежедневная рубрика "7 инфлюенсеров современного искусства" от арт-кластера "Таврида" и творческие челленджи. В субботу в сообществе состоится праздничный "звездный" онлайн-концерт.
Как сообщила директор проекта "ПроеКТОриЯ" Светлана Патрикеева, в конкурсе "Большая перемена" принимают участие уже более 380 тысяч школьников. "Многие из них выбрали направление конкурса, посвященное искусству - "Твори!". Это подтверждает тот факт, что современные подростки – очень творческие, они готовы создавать новое и выходить за привычные рамки. Тематическая неделя конкурса позволит ребятам получить много полезной информации о разных направлениях современного искусства и встретиться с экспертами в сфере дизайна, моды и архитектуры", - привели в пресс-службе ее слова.