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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:48
https://ria.ru/20200518/1571623382.html
Правительство выделило средства на выплаты медикам за май
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РИА Новости

Правительство выделило средства на выплаты медикам за май

15:44 18.05.2020 (обновлено: 15:48 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кабмин утвердил распределение транша регионам в размере более 22 миллиардов рублей на выплаты медикам за май, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о стимулирующих выплатах медработникам.
"В субботу, 16 мая, правительство утвердило распределение очередного транша регионам на сумму более 22 миллиардов рублей, за счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты медикам за май", - сказал Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:32Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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