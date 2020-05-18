Правительство выделило средства на выплаты медикам за май

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кабмин утвердил распределение транша регионам в размере более 22 миллиардов рублей на выплаты медикам за май, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания о стимулирующих выплатах медработникам.
"В субботу, 16 мая, правительство утвердило распределение очередного транша регионам на сумму более 22 миллиардов рублей, за счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты медикам за май", - сказал Мишустин.
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