Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Организовано 13 прокурорских проверок в Новгородской области после сообщений о невыплатах медработникам стимулирующих надбавок за работу с COVID-19, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В ходе телефонной линии от граждан поступило 15 звонков. В ходе приема двоим гражданам даны разъяснения законодательства, по 13 обращениям будут проведены проверки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что после проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В ходе горячей линии жители региона сообщали о неправомерном отказе в выплате стимулирующих надбавок, а также о произведенных выплатах не в полном объеме. Звонки поступили из Великого Новгорода, Валдайского, Старорусского, Чудовского и Холмского районов.
Ранее сообщалось, что СК России проверяет данные о невыплате медикам в Новгородской области надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Также следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса. Власти региона также начали проверку.
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