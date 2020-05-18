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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:40
https://ria.ru/20200518/1571622913.html
Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541949_0:176:3017:1873_1036x0_80_0_0_9d62e719a50187aa681f7aa904062721.jpg
РИА Новости

Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам

15:40 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в клинической больнице
Врач в клинической больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Организовано 13 прокурорских проверок в Новгородской области после сообщений о невыплатах медработникам стимулирующих надбавок за работу с COVID-19, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В ходе телефонной линии от граждан поступило 15 звонков. В ходе приема двоим гражданам даны разъяснения законодательства, по 13 обращениям будут проведены проверки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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Обязательно жалуйтесь. Врачи смогут сообщить о невыплатах на Госуслугах
В ведомстве пояснили, что после проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В ходе горячей линии жители региона сообщали о неправомерном отказе в выплате стимулирующих надбавок, а также о произведенных выплатах не в полном объеме. Звонки поступили из Великого Новгорода, Валдайского, Старорусского, Чудовского и Холмского районов.
Ранее сообщалось, что СК России проверяет данные о невыплате медикам в Новгородской области надбавок за работу с зараженными коронавирусом. Также следственные органы Новгородской области организовали доследственную проверку после обращения медиков города Старая Русса, которые заявили, что не могут получить выплаты за работу в условиях коронавируса. Власти региона также начали проверку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСледственный комитет России (СК РФ)Великий НовгородНовгородская областьПроисшествия
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