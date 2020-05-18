В Крыму запустили шар, символизирующий межнациональное единство

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Представители разных национальностей Крыма в День памяти жертв депортации запустили в небо большой воздушный шар, символизирующий межнациональное единство, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
По его словам, акция прошла по случаю Дня памяти жертв депортации народов Крыма, который традиционно отмечается 18 мая.
"На большом синем воздушном шаре крымчане на своих национальных языках написали пожелания мира российскому полуострову", - сказал РИА Новости Бальбек.
Акция прошла в Симферополе после возложения цветов к памятнику жертв депортации. Шар в небо запустила девочка в традиционном крымско-татарском наряде.
По словам Бальбека, шар символизирует межнациональное единство и светлое будущее. Диаметр шара – около метра.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.