В Крыму запустили шар, символизирующий межнациональное единство

"На большом синем воздушном шаре крымчане на своих национальных языках написали пожелания мира российскому полуострову", - сказал РИА Новости Бальбек.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.