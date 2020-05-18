Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T15:38
https://ria.ru/20200518/1571622833.html
В Крыму запустили шар, символизирующий межнациональное единство
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608060_0:198:2946:1855_1036x0_80_0_0_11bb7e69e2cec668a53985d31fb1bc65.jpg
РИА Новости

В Крыму запустили шар, символизирующий межнациональное единство

15:38 18.05.2020
186
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУлица Карла Маркса в Симферополе
Улица Карла Маркса в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Улица Карла Маркса в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Представители разных национальностей Крыма в День памяти жертв депортации запустили в небо большой воздушный шар, символизирующий межнациональное единство, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
По его словам, акция прошла по случаю Дня памяти жертв депортации народов Крыма, который традиционно отмечается 18 мая.
"На большом синем воздушном шаре крымчане на своих национальных языках написали пожелания мира российскому полуострову", - сказал РИА Новости Бальбек.
Акция прошла в Симферополе после возложения цветов к памятнику жертв депортации. Шар в небо запустила девочка в традиционном крымско-татарском наряде.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 09:54
Аксенов призвал не использовать тему депортаций для разжигания вражды
По словам Бальбека, шар символизирует межнациональное единство и светлое будущее. Диаметр шара – около метра.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
1010000
Обсудить 0
День памяти жертв депортации народов КрымаРуслан БальбекСимферопольРеспублика Крым
Рекомендуем
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи
Пассажирский самолет в небе
Из Баку вылетел вывозной рейс в Москву
Врач в клинической больнице
Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала о риске для эпидситуации в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник проведет совещание по выплатам медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин призвал немедленно реагировать на обращения медиков из-за выплат
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
В госпитале в "Ленэкспо" в Петербурге развернули еще 474 койки
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов отправить России помощь для борьбы с коронавирусом
Дом Правительства РФ
Правительство выделило средства на выплаты медикам за май
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Новосибирской области спрогнозировали высший уровень пожарной опасности
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в Дагестане как хрупкое равновесие
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Троим россиянам на Шри-Ланке грозит штраф
Корзина с продуктами в одном из магазинов города Казани
В ЕР прокомментировали продажу волонтером продуктов для малоимущих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Лента новостейМолния