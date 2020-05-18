Мишустин поручил за день устранить замечания Путина по выплатам медикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до вторника устранить все замечания Владимира Путина по выплатам медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.
"Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту", — добавил глава правительства.
На 19 мая у президента запланировано совещание по вопросу допвыплат.
"Поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. Мало того что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента — людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками", — добавил премьер.
Он также потребовал немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат. Сделать это можно через специальный раздел на портале госуслуг.
Стимулирующие выплаты медработникам
Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.
Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.
На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.
Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.