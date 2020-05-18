Мишустин поручил за день устранить замечания Путина по выплатам медикам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до вторника устранить все замечания Владимира Путина по выплатам медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

"Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту", — добавил глава правительства.

На 19 мая у президента запланировано совещание по вопросу допвыплат.

"Поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. Мало того что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента — людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками", — добавил премьер.

Он также потребовал немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат. Сделать это можно через специальный раздел на портале госуслуг.

Стимулирующие выплаты медработникам

Путин 8 апреля поручил установить спецнадбавки медработникам. Так, для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей.

Из бюджета на эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей и еще более десяти миллиардов — федеральным учреждениям.

На минувшей неделе президент обратил внимание, что деньги получили менее половины медработников, хотя средства в регионы поступили.

Также он призвал не "разводить бюрократическую канитель", не считать "какие-то часы", а выплачивать деньги за работу с коронавирусными больными.