Мишустин призвал немедленно реагировать на обращения медиков из-за выплат

"Чтобы процесс выплат медикам шел быстрее, мы вводим дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства. По моему поручению с сегодняшнего дня они смогут напрямую сообщить о том, с какими проблемами столкнулись", - сказал премьер на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.