Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:59
https://ria.ru/20200518/1571622749.html
Мишустин призвал немедленно реагировать на обращения медиков из-за выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706225_0:177:2844:1777_1036x0_80_0_0_42b6737a5fde43e4394769da58bc03ee.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал немедленно реагировать на обращения медиков из-за выплат

15:42 18.05.2020 (обновлено: 15:59 18.05.2020)
201
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат.
"Чтобы процесс выплат медикам шел быстрее, мы вводим дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства. По моему поручению с сегодняшнего дня они смогут напрямую сообщить о том, с какими проблемами столкнулись", - сказал премьер на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.
Мишустин отметил, что сделать это можно через специальный раздел на портале госуслуг, также получить консультацию можно, позвонив по единому номеру горячей линии.
"Прошу всех, кого это касается, на каждый звонок, на любое письмо реагировать немедленно", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
630020
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Дом Правительства РФ
Правительство выделило средства на выплаты медикам за май
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал глав медучреждений проконтролировать ход выплат
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путина по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин заявил о постоянном контроле за выплатами медикам в регионах
Врач в клинической больнице
Новгородская прокуратура проведет 13 проверок по невыплатам медикам
Сотрудники НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
Мишустин поручил за день устранить замечания Путина по выплатам медикам
Пассажирский самолет в небе
Из Баку вылетел вывозной рейс в Москву
Президент РФ Владимир Путин
Путин во вторник проведет совещание по выплатам медикам
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
Мишустин просит использовать формулировки, исключающие двойное толкование
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал быстро довести до медиков поступившие в регионы деньги
Улица Карла Маркса в Симферополе
В Крыму запустили шар, символизирующий межнациональное единство
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Вологодский губернатор раскритиковал работу линии по выплатам медикам
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Троим россиянам на Шри-Ланке грозит штраф
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран готов отправить России помощь для борьбы с коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Лента новостейМолния