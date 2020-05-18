Мишустин призвал немедленно реагировать на обращения медиков из-за выплат

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал немедленно реагировать на обращения медиков по поводу стимулирующих выплат.
"Чтобы процесс выплат медикам шел быстрее, мы вводим дополнительный механизм общественного контроля за тем, как медработники получают эти средства. По моему поручению с сегодняшнего дня они смогут напрямую сообщить о том, с какими проблемами столкнулись", - сказал премьер на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.
Мишустин отметил, что сделать это можно через специальный раздел на портале госуслуг, также получить консультацию можно, позвонив по единому номеру горячей линии.
"Прошу всех, кого это касается, на каждый звонок, на любое письмо реагировать немедленно", - сказал он.
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