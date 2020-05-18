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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:37
https://ria.ru/20200518/1571622717.html
В Багдаде в шести районах ввели режим изоляции из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_df574ef8957691fd09b3efad8c5f2477.jpg
РИА Новости

В Багдаде в шести районах ввели режим изоляции из-за коронавируса

15:37 18.05.2020
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© AP Photo / Hadi MizbanБагдад, Ирак
Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Багдад, Ирак. Архивное фото
БАГДАД, 18 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака объявило о введении режима изоляции ряда объектов в шести районах Багдада и о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 на предприятиях в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице.
“Ввиду высоких темпов роста числа заражений коронавирусом в Багдаде и появления очагов эпидемии в ряде районов … решено ввести режим полной изоляции в отдельных районах со среды, 20 мая сроком на две недели”, - говорится в полученном РИА Новости в понедельник заявлении минздрава.
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Эти меры затронут “ряд (предприятий - ред.) секторов национальной экономики и торговых объектов в районах Мадинат ас-Садр, Мадинат аль-Хабибия, Мадинат аль-Камалия, Мадинат аль-Хуррия, Мадинат аш-Шуаля и Мадинат аль-Амирия”, - уточняется в сообщении.
Одновременно с введением режима изоляции будет проводиться “крупнейшая операция по эффективному выявлению заражений" на предприятиях, а также работы по дезинфекции и повышению санитарной грамотности населения, сообщил минздрав. К операции будут привлечены управление гражданской обороны, оперативное командование ВС Багдада и СМИ.
В случае, если темпы распространения вируса в столице будут расти, эти меры могут быть распространены и на остальные районы столицы, а также в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.
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По данным на вечер воскресенья, в Ираке зарегистрировано 3404 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 2218 - случаи полного выздоровления пациентов и 123 - случаи с летальным исходом. За минувшие сутки зафиксировано 144 новых случая заражения, в том числе 105 - в различных районах Багдада.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
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