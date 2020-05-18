В Багдаде в шести районах ввели режим изоляции из-за коронавируса

БАГДАД, 18 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирака объявило о введении режима изоляции ряда объектов в шести районах Багдада и о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 на предприятиях в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице.

“Ввиду высоких темпов роста числа заражений коронавирусом в Багдаде и появления очагов эпидемии в ряде районов … решено ввести режим полной изоляции в отдельных районах со среды, 20 мая сроком на две недели”, - говорится в полученном РИА Новости в понедельник заявлении минздрава.

Эти меры затронут “ряд (предприятий - ред.) секторов национальной экономики и торговых объектов в районах Мадинат ас-Садр, Мадинат аль-Хабибия, Мадинат аль-Камалия, Мадинат аль-Хуррия, Мадинат аш-Шуаля и Мадинат аль-Амирия”, - уточняется в сообщении.

Одновременно с введением режима изоляции будет проводиться “крупнейшая операция по эффективному выявлению заражений" на предприятиях, а также работы по дезинфекции и повышению санитарной грамотности населения, сообщил минздрав. К операции будут привлечены управление гражданской обороны, оперативное командование ВС Багдада и СМИ.

В случае, если темпы распространения вируса в столице будут расти, эти меры могут быть распространены и на остальные районы столицы, а также в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.

По данным на вечер воскресенья, в Ираке зарегистрировано 3404 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 2218 - случаи полного выздоровления пациентов и 123 - случаи с летальным исходом. За минувшие сутки зафиксировано 144 новых случая заражения, в том числе 105 - в различных районах Багдада.