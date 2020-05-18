Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 44,1 тысячи, скончались почти 5,7 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 44 141 человека, за последние сутки было выявлено 146 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 694, за сутки скончались 14 человек. В больницы на лечение поступили более 11,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.