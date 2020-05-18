Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 44 141 человека, за последние сутки было выявлено 146 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 694, за сутки скончались 14 человек. В больницы на лечение поступили более 11,5 тысячи человек.