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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:37
https://ria.ru/20200518/1571622689.html
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 44 тысячи

15:37 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число людей, у которых выявили коронавирус, в Нидерландах превысило 44,1 тысячи, скончались почти 5,7 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирус обнаружен у 44 141 человека, за последние сутки было выявлено 146 новых случаев заражения. Общее число умерших пациентов с коронавирусом в стране достигло 5 694, за сутки скончались 14 человек. В больницы на лечение поступили более 11,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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