Путин во вторник проведет совещание по выплатам медикам

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести во вторник совещание по выплатам медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу. Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту", - сказал Мишустин на совещании в понедельник.
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