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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:39
https://ria.ru/20200518/1571622547.html
Путин во вторник проведет совещание по выплатам медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571618834_0:0:3048:1714_1036x0_80_0_0_aaf34658254b02d3119d8b709f4845f2.jpg
РИА Новости

Путин во вторник проведет совещание по выплатам медикам

15:33 18.05.2020 (обновлено: 16:39 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести во вторник совещание по выплатам медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу. Прошу профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам президенту", - сказал Мишустин на совещании в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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