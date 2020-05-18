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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:32
https://ria.ru/20200518/1571622443.html
Иран готов отправить России помощь для борьбы с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

Иран готов отправить России помощь для борьбы с коронавирусом

15:32 18.05.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Иран готов отправить России медицинские изделия в качестве помощи для борьбы с коронавирусом, сказал посол Ирана в России Казем Джалали.
"Иран благодарит Российскую Федерацию за то, что российское правительство оказало нам помощь, отправив тест-системы для диагностики коронавируса. Между нашими ведомствами идет обмен опытом, были налажены очень хорошие контакты, президенты наших стран дважды провели телефонные переговоры, были телефонные разговоры между министрами иностранных дел, по парламентской линии", - сказал Джалали в ходе круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
"Мы направили официальную ноту РФ о том, что мы готовы направить в Россию медицинские изделия для борьбы с коронавирусом. Наши контакты очень хорошие", - добавил посол, отметив, что в списке значатся 14 позиций.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиИранВ мире
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