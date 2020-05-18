В Новосибирской области спрогнозировали высший уровень пожарной опасности

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В ряде регионов Новосибирской области прогнозируется пятый - высший - уровень пожарной опасности из-за жары и сильного ветра, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса из пяти возможных ожидается в ряде районов Новосибирской области. По прогнозам специалистов гидрометеоцентра, с 18 по 21 мая сохранится преимущественно сухая и жаркая погода около 30 градусов тепла, что с порывами ветра способствует повышенному риску возникновения очагов природных пожаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что незначительные осадки не окажут существенного влияния на обстановку. Пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Барабинского, Здвинского, Карасукского, Купинского, Сузунского, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов, в остальных муниципалитетах сохранится четвертый класс пожароопасности.