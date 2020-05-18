В Новосибирской области спрогнозировали высший уровень пожарной опасности

"Чрезвычайная пожарная опасность пятого класса из пяти возможных ожидается в ряде районов Новосибирской области. По прогнозам специалистов гидрометеоцентра, с 18 по 21 мая сохранится преимущественно сухая и жаркая погода около 30 градусов тепла, что с порывами ветра способствует повышенному риску возникновения очагов природных пожаров", - говорится в сообщении.