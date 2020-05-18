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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:29
https://ria.ru/20200518/1571622169.html
ВОЗ проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

ВОЗ проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19

15:29 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ как можно скорее проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19 и подготовит рекомендации для повышения эффективности борьбы с пандемией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.
"Для того, чтобы наши меры носили комплексный характер, нам необходимо двигаться единым фронтом, основываясь на доброй воле. Именно поэтому я проведу как можно скорее независимую оценку, чтобы проанализировать полученный опыт и усвоенные уроки, а также подготовить рекомендации, чтобы улучшить национальные и глобальные ответные меры на пандемию", - сказал он.
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По его словам, риск пандемии остается исключительно высоким. При этом не существует какого-то единого и простого рецепта по защите населения, кроме как использования всеобъемлющих мер по выявлению, отслеживанию, изолированию всех возможных случаев вируса, а также соблюдения дистанции и гигиены среди населения.
"Мир нуждается в усилении существующих финансовых и организационных систем, включая ВОЗ… Пришло время создать сильную комплексную цепочку эпидемиологических и пандемических мер реагирования. Все в наших реках. Мы можем добиться мира, свободного от пандемии. Чего нам не хватает, так это приверженности к выделению достаточных ресурсов. И это должно поменяться", - добавил гендиректор ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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