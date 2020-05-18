ВОЗ проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19

ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ как можно скорее проведет независимую оценку международного реагирования на COVID-19 и подготовит рекомендации для повышения эффективности борьбы с пандемией, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус , выступая на открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник.

"Для того, чтобы наши меры носили комплексный характер, нам необходимо двигаться единым фронтом, основываясь на доброй воле. Именно поэтому я проведу как можно скорее независимую оценку, чтобы проанализировать полученный опыт и усвоенные уроки, а также подготовить рекомендации, чтобы улучшить национальные и глобальные ответные меры на пандемию", - сказал он.

По его словам, риск пандемии остается исключительно высоким. При этом не существует какого-то единого и простого рецепта по защите населения, кроме как использования всеобъемлющих мер по выявлению, отслеживанию, изолированию всех возможных случаев вируса, а также соблюдения дистанции и гигиены среди населения.

"Мир нуждается в усилении существующих финансовых и организационных систем, включая ВОЗ… Пришло время создать сильную комплексную цепочку эпидемиологических и пандемических мер реагирования. Все в наших реках. Мы можем добиться мира, свободного от пандемии. Чего нам не хватает, так это приверженности к выделению достаточных ресурсов. И это должно поменяться", - добавил гендиректор ВОЗ.