Коечный фонд в Верхневолжье достиг 1510 единиц

ТВЕРЬ, 18 мая - РИА Новости. В Тверской области коечный фонд в связи с пандемией . В Тверской области коечный фонд в связи с пандемией коронавирусной инфекции достиг 1510, сообщает пресс-служба областного правительства. При этом более 1200 коек - с кислородом

Пресс-служба уточняет, что в последнее время 60 коек развернуты в Нелидовской ЦРБ и сто коек - в Зубцовской ЦРБ.

"Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе дополнительные койки, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей", - сказал губернатор области Игорь Руденя.

В пресс-службе отметили, что в регионе для пациентов с коронавирусом планируется задействовать также областной клинический лечебно-реабилитационный центр, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений региона.📷