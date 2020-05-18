Коечный фонд в Верхневолжье достиг 1510 единиц

ТВЕРЬ, 18 мая - РИА Новости. В Тверской области коечный фонд в связи с пандемией коронавирусной инфекции достиг 1510, сообщает пресс-служба областного правительства. При этом более 1200 коек - с кислородом
Пресс-служба уточняет, что в последнее время 60 коек развернуты в Нелидовской ЦРБ и сто коек - в Зубцовской ЦРБ.
"Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными президентом страны. Создаем в регионе дополнительные койки, на объектах практически круглосуточно работают строители. На обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование из федерального и областного бюджета направлено более 1 миллиарда рублей", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе отметили, что в регионе для пациентов с коронавирусом планируется задействовать также областной клинический лечебно-реабилитационный центр, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений региона.📷
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области выздоровели и выписапны из больницы 509 человек. За минувшие сутки подтверждены 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1112 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 10 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.