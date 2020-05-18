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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:27
https://ria.ru/20200518/1571621959.html
Испания может начать принимать туристов с конца июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570911946_0:311:2048:1463_1036x0_80_0_0_e89831235cad3bcee41bed673a040ba4.jpg
РИА Новости

Испания может начать принимать туристов с конца июня

15:27 18.05.2020
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© РИА Новости / Елена Шестернина Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 мая – РИА Новости. Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране, заявил в интервью телеканалу TVE министр транспорта Хосе Луис Абалос.
В настоящее время в Испании действуют строгие ограничения на приезд иностранцев. Страну могут посетить лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за границы. Но в пятницу глава испанского МИДа Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать туристов, взяв под контроль распространение коронавируса.
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"Нас очень заботит сектор, который важен для нашей страны и является основным в некоторых автономных сообществах. Но мы не можем допустить, чтобы приезжали иностранцы, пока испанцы находятся на карантине. Мы не можем сказать семье из Мадрида, что они не имеют права поехать в свою квартиру в сообществе Валенсия, если при этом это может сделать иностранец", - сказал Абалос.
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Поэтому, по его словам, иностранные туристы смогут приезжать в Испанию только тогда, когда передвижение между провинциями будет разрешено для испанцев. По прогнозам, это может произойти в конце июня. "Начиная с конца июня мы начнем туристическую деятельность. Надеюсь, что да - если снятие карантинных мер будет развиваться хорошо, мы можем сделать Испанию привлекательной с санитарной точки зрения", - подчеркнул министр.
"Есть рабочая группа, которая работает с тем, чтобы туризм был здоровым - из безопасного направления в безопасное направление, - чтобы контролировался с санитарной точки зрения", - добавил глава минтранса.
Также, по его словам, необходимо "стимулировать туризм, особенно на островах, где очень сильный туристический сектор и хорошая эпидемиологическая обстановка".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аранча Гонсалес ЛайяМадрид (город)Валенсия (город)ИспанияВ мире
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