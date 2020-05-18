Испания может начать принимать туристов с конца июня

Поэтому, по его словам, иностранные туристы смогут приезжать в Испанию только тогда, когда передвижение между провинциями будет разрешено для испанцев. По прогнозам, это может произойти в конце июня. "Начиная с конца июня мы начнем туристическую деятельность. Надеюсь, что да - если снятие карантинных мер будет развиваться хорошо, мы можем сделать Испанию привлекательной с санитарной точки зрения", - подчеркнул министр.