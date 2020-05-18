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2020-05-18T15:24
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Мосгорсуд оставил под арестом генерала МВД Краковского
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил под арестом генерала МВД Краковского

15:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаместитель главы Следственного департамента (СД) МВД РФ генерал Александр Краковский в суде
Заместитель главы Следственного департамента (СД) МВД РФ генерал Александр Краковский в суде
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест заместителя начальника следственного департамента МВД РФ генерала Александра Краковского по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного суда от 3 апреля оставлено без изменения", - сказали в пресс-службе.
Ранее Мосгорсуд признал законным арест другого замначальника департамента - генерала Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.
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Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.
Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
Худояна задержали в июне 2019 года и сперва поместили под домашний арест, но вскоре Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. Там он провел четыре месяца, пока Тверской суд Москвы не изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Всем фигурантам – и бизнесмену, и офицерам - грозит до 10 лет колонии.
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Суд Москвы отпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве девелопера Худояна
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