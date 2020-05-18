Специалисты МЧС продезинфицировали Киевский вокзал в Москве

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России повторно провели в понедельник санитарную обработку специальными растворами Киевского вокзала и прилегающей к нему территорию в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Восемнадцатого мая специалисты центра "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 12,5 тысячи квадратных метров внутренних помещений Киевского вокзала и более 45 тысяч квадратных метров прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении.
"По данным МЧС, к работам по дезинфекции вокзального комплекса привлекались 15 сотрудников центра "Лидер". Для обработки здания и территории потребовалось более шести тысяч литров дезинфицирующего раствора.
"Меры предприняты с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в МЧС РФ.
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