Специалисты МЧС продезинфицировали Киевский вокзал в Москве

"Восемнадцатого мая специалисты центра "Лидер" повторно продезинфицировали порядка 12,5 тысячи квадратных метров внутренних помещений Киевского вокзала и более 45 тысяч квадратных метров прилегающей к нему территории", - говорится в сообщении.

"По данным МЧС, к работам по дезинфекции вокзального комплекса привлекались 15 сотрудников центра "Лидер". Для обработки здания и территории потребовалось более шести тысяч литров дезинфицирующего раствора.