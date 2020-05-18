Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главконтроль Главконтроль Москвы разберётся с выписанным прикованному к постели инвалиду штрафом, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. Как пояснила профессор, ей поставили ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.

"Мы разбираемся конкретно с этим случаем так же, как и с каждым любым случаем, где есть жалоба граждан на то, что их несправедливо, незаконно оштрафовали. Любой такой случай в индивидуальном порядке разбирается, поскольку все они носят уникальный характер, везде разные особенности. Что касается в целом ситуации, то у меня есть рекомендации, в первую очередь, подавать официальные жалобы, можно пользоваться порталом mos.ru - это более быстрый способ доведения до нас информации, а не через социальные сети", - рассказал Данчиков.

Он отметил, что такая жалоба будет быстрее рассмотрена. Также если гражданин даст согласие, то жалоба может быть рассмотрена без его участия, поскольку когда обстоятельства достаточно понятные и причина, по которым произошла ситуация, носит объективный характер, то, скорее всего, жалоба будет удовлетворена.

"Но если участвовать в рассмотрении, то есть функционал дистанционного рассмотрения с помощью видеоконференции - все, что нужно, чтобы гражданин был зарегистрирован на портале госуслуг в личном кабинете, поскольку это работа с персональными данными", - добавил Данчиков.

По его словам, подать жалобу можно в течение 10 дней, а рассматривается она в течение дня.