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2020-05-18T15:21
https://ria.ru/20200518/1571621629.html
Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571596689_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_40ae521506bff5fdf651376f56e6c020.jpg
РИА Новости

Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду

15:21 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПешеходы в Камергерском переулке в Москве
Пешеходы в Камергерском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Пешеходы в Камергерском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главконтроль Москвы разберётся с выписанным прикованному к постели инвалиду штрафом, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к постели. Как пояснила профессор, ей поставили ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.
"Мы разбираемся конкретно с этим случаем так же, как и с каждым любым случаем, где есть жалоба граждан на то, что их несправедливо, незаконно оштрафовали. Любой такой случай в индивидуальном порядке разбирается, поскольку все они носят уникальный характер, везде разные особенности. Что касается в целом ситуации, то у меня есть рекомендации, в первую очередь, подавать официальные жалобы, можно пользоваться порталом mos.ru - это более быстрый способ доведения до нас информации, а не через социальные сети", - рассказал Данчиков.
Он отметил, что такая жалоба будет быстрее рассмотрена. Также если гражданин даст согласие, то жалоба может быть рассмотрена без его участия, поскольку когда обстоятельства достаточно понятные и причина, по которым произошла ситуация, носит объективный характер, то, скорее всего, жалоба будет удовлетворена.
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"Но если участвовать в рассмотрении, то есть функционал дистанционного рассмотрения с помощью видеоконференции - все, что нужно, чтобы гражданин был зарегистрирован на портале госуслуг в личном кабинете, поскольку это работа с персональными данными", - добавил Данчиков.
По его словам, подать жалобу можно в течение 10 дней, а рассматривается она в течение дня.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Популярные комментарии
Так на статью они тут же отреагировали клиентами и дизлайками)
18 мая, 15:48
ggalanin_y
117101322
Команда бардюрыча
18 мая, 15:39
Алексей Николаевич
7830026
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