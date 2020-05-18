Попова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Охват тестированием на Анна Попова. Охват тестированием на коронавирус в Дагестане сейчас вдвое ниже, чем планка, заданная в соответствии с указом президента и методическими рекомендациями, необходимо наращивать этот показатель, заявила глава Роспотребнадзора

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел по видеосвязи совещание с руководством и представителями общественности Дагестана, кадры встречи показали в эфире телеканала "Россия 24". Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о трех критериях для принятия решений в регионах о смягчении режима ограничений. Первый показатель - коэффициент распространения инфекции, это среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции, он не должен превышать 1. Также необходимо обеспечить 50% свободного коечного фонда, а охват тестированием должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения.

"Для республики важно сегодня увеличить охват тестированием. Сегодня, к сожалению, это в два раза ниже, чем заданная нами планка в соответствии с указом вашим, с методическими рекомендациями - в 70 исследований для первого уровня, в 70 исследований на 100 (тысяч) населения в сутки", - заявила Попова на совещании.

Она подчеркнула, что для наращивания числа проводимых исследований в республике делается многое.

"Сегодня нет дефицита, сегодня все расходники поставляются, и нами сформирован запас в 15 тысяч исследований неснижаемый для того, чтобы он был на случай необходимости", - указала глава Роспотребнадзора.

Попова также отметила важность продолжения уже начатой работы по вовлечению в процесс исследований коммерческих лабораторий, которые обладают большой мощностью. "Я знаю, что эта работа уже начата, и ее активное продолжение, мне кажется, даст значимый эффект", - объяснила она.