Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T15:17
https://ria.ru/20200518/1571621429.html
В ДНР при взрыве гранаты пострадали два человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/155657/70/1556577058_293:487:3068:2048_1036x0_80_0_0_25a79883b27da3373e126a1d32450c75.jpg
РИА Новости

В ДНР при взрыве гранаты пострадали два человека

15:17 18.05.2020
336
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве гранаты в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сообщили в понедельник в пресс-службе МВД ДНР.
"Сотрудники батальона патрульно-постовой службы Горловского горуправления МВД ДНР задержали двоих мужчин, подорвавших гранату. Установлено, что злоумышленники распивали спиртные напитки. В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.
В ведомстве отметили, что во время обысков у подозреваемых изъяты патроны и несколько гранат. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
Стела на въезде в Горловку
Вчера, 14:15
В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу
100152
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМВД ДНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
Рекомендуем
Стела на въезде в Горловку
В ДНР прокомментировали слова о смене стратегии Киева по Донбассу
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава ПФР рассказал о выплате пенсий за апрель
Владислав Дейнего
В ЛНР оценили ситуацию с переговорами по урегулированию конфликта
Леонид Пасечник
Глава ЛНР обвинил Киев в намерении сорвать процесс мирного урегулирования
Украинский военный
В ДНР заявили о 78 нарушениях перемирия силовиками за неделю
Выборы в Хорватии
Парламент Хорватии самораспустился для проведения выборов летом
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили, что сбили БПЛА силовиков у линии соприкосновения
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк
В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
В ДНР за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МИД Украины готовит план по "деоккупации" Крыма
Медицинская операция
В Саудовской Аравии врачи извлекли 2 килограмма волос из желудка девушки
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
Ополченцы Донецкой народной республики
Силовики выпустили около 50 мин по ДНР в воскресенье, заявили в Донецке
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В ДНР выявили два новых случая заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Лента новостейМолния