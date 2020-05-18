В ДНР при взрыве гранаты пострадали два человека

"Сотрудники батальона патрульно-постовой службы Горловского горуправления МВД ДНР задержали двоих мужчин, подорвавших гранату. Установлено, что злоумышленники распивали спиртные напитки. В результате неосторожного обращения с боеприпасами произошел подрыв гранаты. Мужчины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

В ведомстве отметили, что во время обысков у подозреваемых изъяты патроны и несколько гранат. В отношении них возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.