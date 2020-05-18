В Саудовской Аравии врачи извлекли 2 килограмма волос из желудка девушки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Врачи в Саудовской Аравии извлекли во время медицинской операции два килограмма волос из желудка 20-летней девушки, сообщает саудовская газета Okaz.
Как сообщил представитель департамента здравоохранения города Таиф Абдельхади ар-Рабии, девушка испытывала сильную боль в течение нескольких лет и в итоге прошла медицинское обследование, в ходе которого у нее в желудке было обнаружено инородное тело.
Он подчеркнул, что врачи приняли решение провести срочную операцию и им удалось извлечь из желудка девушки волосяной ком весом два килограмма.
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