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2020-05-18T15:26
https://ria.ru/20200518/1571621404.html
В Саудовской Аравии врачи извлекли 2 килограмма волос из желудка девушки
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РИА Новости

В Саудовской Аравии врачи извлекли 2 килограмма волос из желудка девушки

15:17 18.05.2020 (обновлено: 15:26 18.05.2020)
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© Fotolia / Syda ProductionsМедицинская операция
Медицинская операция
© Fotolia / Syda Productions
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Врачи в Саудовской Аравии извлекли во время медицинской операции два килограмма волос из желудка 20-летней девушки, сообщает саудовская газета Okaz.
Как сообщил представитель департамента здравоохранения города Таиф Абдельхади ар-Рабии, девушка испытывала сильную боль в течение нескольких лет и в итоге прошла медицинское обследование, в ходе которого у нее в желудке было обнаружено инородное тело.
Он подчеркнул, что врачи приняли решение провести срочную операцию и им удалось извлечь из желудка девушки волосяной ком весом два килограмма.
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