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2020-05-18T15:48
https://ria.ru/20200518/1571621216.html
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
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РИА Новости

Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма

15:15 18.05.2020 (обновлено: 15:48 18.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о нелегальной добыче песка, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
При этом название не разглашается, но, по данным одесского издания "Думская", речь идет о сухогрузе Seabreeze.
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Суд в Одессе снял арест с российского судна
Ранее стало известно, что суд в Одессе снял арест с российского судна, задержанного для возмещения убытков за незаконную разработку полезных ископаемых на 5,2 миллиона долларов, но прокуратура обжаловала это решение.
Как сообщает офис генпрокурора, добыча песка осуществлялась "в заповедных зонах Черного моря" у побережья Крыма. Документы дела передали в департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора.
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11 августа 2018, 03:30
Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно из России
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Владимир ПутинОдессаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А мы боимся тронуть их кораблики.....
18 мая, 15:38
Арсений Новиков
111145113
Что-то не врубаюсь: КАК может украина арестовать судно У ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА???
18 мая, 15:50
kkwlinat
12424014
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