Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма

Суд в Одессе снял арест с российского судна

Суд в Одессе снял арест с российского судна

Как сообщает офис генпрокурора, добыча песка осуществлялась "в заповедных зонах Черного моря" у побережья Крыма. Документы дела передали в департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора.