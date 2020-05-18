Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма

При этом название не разглашается, но, по данным одесского издания "Думская", речь идет о сухогрузе Seabreeze.
14 мая, 20:31Суд в Одессе снял арест с российского судна
Ранее стало известно, что суд в Одессе снял арест с российского судна, задержанного для возмещения убытков за незаконную разработку полезных ископаемых на 5,2 миллиона долларов, но прокуратура обжаловала это решение.
Как сообщает офис генпрокурора, добыча песка осуществлялась "в заповедных зонах Черного моря" у побережья Крыма. Документы дела передали в департамент по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора.
11 августа 2018, 03:30Украина заявила о намерении арестовать еще одно судно из России