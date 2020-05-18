Ученые нашли способ лечения облысения стволовыми клетками

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Южнокорейские ученые-медики провели клиническое исследование эффективности лечения облысения средством, полученным из белков, выделяемых стволовыми клетками жировой ткани. Результаты Южнокорейские ученые-медики провели клиническое исследование эффективности лечения облысения средством, полученным из белков, выделяемых стволовыми клетками жировой ткани. Результаты опубликованы в журнале Stem Cells Translational Medicine.

Стволовые клетки жировой ткани выделяют несколько гормонов роста, которые помогают клеткам развиваться и размножаться. Известно, что некоторые связанные с этими гормонами факторы роста, такие как фактор роста гепатоцитов, фактор роста эндотелия сосудов, инсулиноподобный фактор роста и фактор роста тромбоцитов, способствуют увеличению размеров волосяного фолликула во время формирования и роста волос.

Исследователи из Пусанского национального университета решили экспериментально проверить, поможет ли экстракт из стволовых клеток жировой ткани при лечении андрогенной алопеции — самого распространенного типа облысения, вызываемого генетическими, гормональными и экологическими факторами и затрагивающего больше половины всех мужчин старше 50 лет и почти столько же женщин.

Андрогенная алопеция, хоть и не относится к опасным для здоровья человека заболеваниям, неблагоприятно влияет на психологическое состояние и качество жизни людей. Есть несколько одобренных препаратов для лечения выпадения волос, но наиболее эффективные из них обладают неприятными побочными эффектами, такими как потеря либидо и эректильная дисфункция. Поэтому ученые продолжают поиски более безопасного и эффективного лечения.

Экстракт из стволовых клеток жировой ткани был получен в лаборатории Пусанского университета путем разрушения мембраны стволовых клеток с помощью низкочастотных ультразвуковых волн.

В исследовании приняли участие 38 пациентов — 29 мужчин и девять женщин среднего возраста с андрогенной алопецией, которых разбили на две группы. Представители одной из групп два раза в день втирали в кожу головы экстракт, содержащий стволовые клетки жировой ткани, а участники другой, контрольной группы — плацебо.

Через 16 недель у пациентов, применявших стволовые клетки, наблюдалось значительное увеличение количества волос и диаметра фолликулов.

"Известно, что стволовые клетки жировой ткани способствуют росту волос как у мужчин, так и у женщин, однако ни одно рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование на людях ранее не исследовало эффекты и безопасность применения экстракта из стволовых клеток жировой ткани для лечения алопеции", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Санг Йоуп Ли (Sang Yeoup Lee) из Клиники семейной медицины и Научно-исследовательского института конвергенции биомедицинских наук и технологий Пусанского национального университета.

Результаты испытаний показывают, что экстракт из стволовых клеток жировой ткани может стать новым решением для восстановления волос, увеличения их плотности и густоты, безопасной альтернативой существующим терапевтическим методам, считают ученые.