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РИА Наука
2020-05-18T16:25
https://ria.ru/20200518/1571621148.html
Ученые нашли способ лечения облысения стволовыми клетками
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РИА Новости

Ученые нашли способ лечения облысения стволовыми клетками

16:25 18.05.2020
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© Фото : AlphaMed PressВ лаборатории, где проводились испытания
В лаборатории, где проводились испытания
© Фото : AlphaMed Press
В лаборатории, где проводились испытания
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Южнокорейские ученые-медики провели клиническое исследование эффективности лечения облысения средством, полученным из белков, выделяемых стволовыми клетками жировой ткани. Результаты опубликованы в журнале Stem Cells Translational Medicine.
Стволовые клетки жировой ткани выделяют несколько гормонов роста, которые помогают клеткам развиваться и размножаться. Известно, что некоторые связанные с этими гормонами факторы роста, такие как фактор роста гепатоцитов, фактор роста эндотелия сосудов, инсулиноподобный фактор роста и фактор роста тромбоцитов, способствуют увеличению размеров волосяного фолликула во время формирования и роста волос.
Исследователи из Пусанского национального университета решили экспериментально проверить, поможет ли экстракт из стволовых клеток жировой ткани при лечении андрогенной алопеции — самого распространенного типа облысения, вызываемого генетическими, гормональными и экологическими факторами и затрагивающего больше половины всех мужчин старше 50 лет и почти столько же женщин.
Андрогенная алопеция, хоть и не относится к опасным для здоровья человека заболеваниям, неблагоприятно влияет на психологическое состояние и качество жизни людей. Есть несколько одобренных препаратов для лечения выпадения волос, но наиболее эффективные из них обладают неприятными побочными эффектами, такими как потеря либидо и эректильная дисфункция. Поэтому ученые продолжают поиски более безопасного и эффективного лечения.
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Экстракт из стволовых клеток жировой ткани был получен в лаборатории Пусанского университета путем разрушения мембраны стволовых клеток с помощью низкочастотных ультразвуковых волн.
В исследовании приняли участие 38 пациентов — 29 мужчин и девять женщин среднего возраста с андрогенной алопецией, которых разбили на две группы. Представители одной из групп два раза в день втирали в кожу головы экстракт, содержащий стволовые клетки жировой ткани, а участники другой, контрольной группы — плацебо.
Через 16 недель у пациентов, применявших стволовые клетки, наблюдалось значительное увеличение количества волос и диаметра фолликулов.
"Известно, что стволовые клетки жировой ткани способствуют росту волос как у мужчин, так и у женщин, однако ни одно рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование на людях ранее не исследовало эффекты и безопасность применения экстракта из стволовых клеток жировой ткани для лечения алопеции", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Санг Йоуп Ли (Sang Yeoup Lee) из Клиники семейной медицины и Научно-исследовательского института конвергенции биомедицинских наук и технологий Пусанского национального университета.
Результаты испытаний показывают, что экстракт из стволовых клеток жировой ткани может стать новым решением для восстановления волос, увеличения их плотности и густоты, безопасной альтернативой существующим терапевтическим методам, считают ученые.
В дальнейшем авторы планируют провести аналогичные исследования с большим количеством участников различного возраста и из разных групп населения.
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