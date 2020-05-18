Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков

НОВОСИБИРСК, 18 мая — РИА Новости. Минздрав Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о нехватке средств индивидуальной защиты у персонала больницы № 12 Новосибирска , работающей с пациентами с коронавирусом.

Ранее в фейсбуке одна из пациенток больницы разместила фотографию медработника с подписью, что персонал не обеспечивают защитными костюмами в необходимом количестве, в связи с чем одноразовые костюмы после обработки используют повторно, а вместо спецбахил медики вынуждены использовать мусорные мешки и скотч. Информацию распространили СМИ.

"Информация о том, что сотрудникам больницы № 12 Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. По состоянию на 18 мая в больнице в наличии имеются 1,2 тысячи костюмов инфекциониста", — говорится в понедельник в комментарии областного Минздрава.

И ещё Персонал не обеспечивают защитными костюмами в необходимом количестве. В связи с чем, одноразовые костюмы... Опубликовано Tata Volkova Понедельник, 18 мая 2020 г.

В Минздраве рассказали, что весь медперсонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера.

"Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами. В настоящий момент администрация больницы № 12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией для использования вместе с костюмами инфекциониста", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в понедельник в инфекционном госпитале на базе больницы № 12 замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова общалась с сотрудниками и пациентами, при этом жалоб на обеспечение средствами защиты не было.

Власти добавили, что сотрудники больницы написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты.