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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:34
https://ria.ru/20200518/1571620996.html
Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Новосибирский Минздрав объяснил полиэтиленовые пакеты на ногах медиков

15:11 18.05.2020 (обновлено: 15:34 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 18 мая — РИА Новости. Минздрав Новосибирской области опроверг информацию о нехватке средств индивидуальной защиты у персонала больницы № 12 Новосибирска, работающей с пациентами с коронавирусом.
Ранее в фейсбуке одна из пациенток больницы разместила фотографию медработника с подписью, что персонал не обеспечивают защитными костюмами в необходимом количестве, в связи с чем одноразовые костюмы после обработки используют повторно, а вместо спецбахил медики вынуждены использовать мусорные мешки и скотч. Информацию распространили СМИ.

"Информация о том, что сотрудникам больницы № 12 Новосибирска не хватает средств индивидуальной защиты, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности. По состоянию на 18 мая в больнице в наличии имеются 1,2 тысячи костюмов инфекциониста", — говорится в понедельник в комментарии областного Минздрава.

И ещё Персонал не обеспечивают защитными костюмами в необходимом количестве. В связи с чем, одноразовые костюмы...

Опубликовано Tata Volkova Понедельник, 18 мая 2020 г.
В Минздраве рассказали, что весь медперсонал работает с пациентами в одноразовых костюмах, в комплект которого входят в том числе и бахилы из нетканого материала единого размера.
"Конструкция бахил такова, что они не всегда надежно крепятся на ногах. Некоторые сотрудники используют полиэтиленовые пакеты для дополнительной защиты вместе с неткаными бахилами. В настоящий момент администрация больницы № 12 закупает высокие одноразовые непромокаемые бахилы с удобной фиксацией для использования вместе с костюмами инфекциониста", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в понедельник в инфекционном госпитале на базе больницы № 12 замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова общалась с сотрудниками и пациентами, при этом жалоб на обеспечение средствами защиты не было.
Власти добавили, что сотрудники больницы написали коллективное письмо, в котором опровергли информацию о проблемах с обеспечением средствами индивидуальной защиты.
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Распространение нового коронавирусаНовосибирскНовосибирская областьОбщество
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