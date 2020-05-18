В ДНР заявили о 78 нарушениях перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики 78 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 27 апреля по 4 мая зафиксировали 100 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
"За период с 11 по 18 мая было зафиксировано 78 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 264 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили 31 дом и пять объектов инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.