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2020-05-18T15:10
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В ДНР заявили о 78 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 78 нарушениях перемирия силовиками за неделю

15:10 18.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские силовики 78 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 27 апреля по 4 мая зафиксировали 100 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
"За период с 11 по 18 мая было зафиксировано 78 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 264 мины калибром 120 и 82 миллиметра. Ранения получил один мирный житель. Повреждения получили 31 дом и пять объектов инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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