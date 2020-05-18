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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:11
https://ria.ru/20200518/1571620871.html
Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570027088_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_53739ad2b792dd709295dd3bf7f87b34.jpg
РИА Новости

Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с COVID-19

15:08 18.05.2020 (обновлено: 15:11 18.05.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.
"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил на аэродром "Чкаловский" (Московская область) последнюю группу военнослужащих и специальную военную технику сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. Этот рейс завершил доставку российских специалистов и военной техники на территорию РФ из Республики Сербия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, на аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов.
Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолетными рейсами в Россию из Сербии будут перевезены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.
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С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 миллиона квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч "квадратов" дорог с твердым покрытием.
Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемобстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВойска РХБЗВоздушно-космические силы РоссииМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19РоссияСербияВ мире
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