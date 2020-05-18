Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с COVID-19

Российские военные специалисты обрабатывают улицы города Ниш в Сербии во время эпидемии коронавируса nCoV-2019

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия вывела из Россия вывела из Сербии всех военных, помогавших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны РФ.

"Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил на аэродром "Чкаловский" ( Московская область ) последнюю группу военнослужащих и специальную военную технику сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия. Этот рейс завершил доставку российских специалистов и военной техники на территорию РФ из Республики Сербия", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, на аэродроме организована специальная обработка прибывшей военной техники и воздушных судов.

Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолетными рейсами в Россию из Сербии будут перевезены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной военной техники.

С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБЗ Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 миллиона квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч "квадратов" дорог с твердым покрытием.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемобстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях в более чем 30 городах Сербии.