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2020-05-18T15:06
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МЧС поможет властям Москвы бороться с домашним насилием
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РИА Новости

МЧС поможет властям Москвы бороться с домашним насилием

15:06 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОкна многоквартирного дома в Москве
Окна многоквартирного дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МЧС России и департамент труда и соцзащиты Москвы объединят усилия в борьбе с домашним насилием, сообщается на сайте Центра экстренной психологической помощи ведомства.
"Если жители Москвы столкнулись с домашним насилием и попали с этим запросом на телефон доверия Центра экстренной психологической помощи МЧС, им дополнительно сообщат координаты Кризисного центра помощи женщинам и детям, где они смогут получить адресную поддержку", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Кризисный центр курирует столичный департамент труда и соцзащиты населения. Психологи горячей линии МЧС уже получили его контакты.
"На фоне круглосуточного пребывания друг с другом семейные конфликты, к сожалению, могут перерождаться в домашнее насилие. Интеграция с МЧС позволит эффективнее удовлетворить запросы на экстренную помощь. Это еще один канал коммуникаций, который поможет поддержать женщин, оказавшихся в беде", - приводятся на сайте слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерины Бербер.
В Кризисном центре круглосуточно принимают женщин и женщин с детьми, которые пострадали от домашнего насилия. В стационарах они могут получить психологическую, психотерапевтическую и юридическую помощь. За здоровьем и самочувствием проживающих в стационарных отделениях следит медперсонал.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
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