Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Дагестане в зоне внимания с первых дней пандемии, у 60% пациентов с коронавирусом - тяжелая форма пневмонии, что гораздо выше средних значений по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемическая ситуация на Кавказе и в первую очередь конечно в республике Дагестан в зоне нашего внимания с самых первых дней", - сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана под руководством президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, первый подъем заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость была в три раза выше. Особенностью эпидситуации в Дагестане является и высокая доля пневмоний, причем тяжелых.
"Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20, то в Дагестане это почти 60%", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.