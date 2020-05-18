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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:02
https://ria.ru/20200518/1571620534.html
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1036x0_80_0_0_5984cf8d8bd99cef7a901b918eff916c.jpg
РИА Новости

Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане

15:02 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Дагестане в зоне внимания с первых дней пандемии, у 60% пациентов с коронавирусом - тяжелая форма пневмонии, что гораздо выше средних значений по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемическая ситуация на Кавказе и в первую очередь конечно в республике Дагестан в зоне нашего внимания с самых первых дней", - сказала Попова на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана под руководством президента РФ Владимира Путина.
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По ее словам, первый подъем заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость была в три раза выше. Особенностью эпидситуации в Дагестане является и высокая доля пневмоний, причем тяжелых.
"Если в целом по стране у нас в структуре удельный вес составляет не больше 20, то в Дагестане это почти 60%", - сказала Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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