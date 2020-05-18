Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане

По ее словам, первый подъем заболеваемости в Дагестане был зафиксирован с 15 по 22 апреля, следующая волна была с 23 апреля по 5-6 мая, причем заболеваемость была в три раза выше. Особенностью эпидситуации в Дагестане является и высокая доля пневмоний, причем тяжелых.