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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:36
https://ria.ru/20200518/1571620376.html
Путин поручил обеспечить мониторинг эпидобстановки в Дагестане
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить мониторинг эпидобстановки в Дагестане

15:00 18.05.2020 (обновлено: 16:36 18.05.2020)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в Дагестане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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