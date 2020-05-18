Путин поручил обеспечить мониторинг эпидобстановки в Дагестане

"Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.