Путин поручил обеспечить мониторинг эпидобстановки в Дагестане

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в Дагестане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике, дать четкие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.