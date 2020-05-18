В Дагестане много больных COVID-19 средней тяжести, заявил Мурашко

"Необходимо отметить, что количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в реанимации, достаточно для того, чтобы закрыть реанимационными койками, сегодня 109 человек находится на искусственной вентиляции легких в регионе, а количество аппаратов ИВЛ реанимационных составляет 635. Но при этом мы видим, что (количество) средней степени тяжести пациентов, легкой степени тяжести достаточно велико", - рассказал Мурашко на совещании с руководством м представителями общественности Дагестана.