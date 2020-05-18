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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:00
https://ria.ru/20200518/1571620339.html
В Дагестане много больных COVID-19 средней тяжести, заявил Мурашко
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:15:2952:1677_1036x0_80_0_0_3086dbd3e9cd3c18b37dc25ca11f7a7c.jpg
РИА Новости

В Дагестане много больных COVID-19 средней тяжести, заявил Мурашко

15:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Дагестане много больных коронавирусом в состоянии средней тяжести, но аппаратов ИВЛ хватает, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Необходимо отметить, что количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в реанимации, достаточно для того, чтобы закрыть реанимационными койками, сегодня 109 человек находится на искусственной вентиляции легких в регионе, а количество аппаратов ИВЛ реанимационных составляет 635. Но при этом мы видим, что (количество) средней степени тяжести пациентов, легкой степени тяжести достаточно велико", - рассказал Мурашко на совещании с руководством м представителями общественности Дагестана.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в Дагестане складывается непросто.
Дагестан занимает пятое место среди регионов РФ по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом: 3460.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоВладимир ПутинОбщество
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