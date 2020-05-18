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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:59
https://ria.ru/20200518/1571620176.html
В СФО оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В СФО оценили ситуацию с распространением коронавируса

14:59 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе по-прежнему остается самой низкой в Сибирском федеральном округе, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
"Кемеровская область — вновь самый благополучный регион в СФО. В Кузбассе самое малое число зарегистрированных случаев инфекции. На 100 тысяч человек тут 12,1 случая COVID-19. За неделю прирост составил всего 2,8 пункта, это самый низкий показатель среди регионов", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что на первом месте остается Хакасия, где на 100 тысяч жителей зарегистрировано 119,4 случая коронавирусной инфекции, прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта. Второе место, переместившись с пятого, заняла Тува.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 114 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6821 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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