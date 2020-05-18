В СФО оценили ситуацию с распространением коронавируса

КЕМЕРОВО, 18 мая - РИА Новости. Заболеваемость Заболеваемость коронавирусом в Кузбассе по-прежнему остается самой низкой в Сибирском федеральном округе, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Кемеровская область — вновь самый благополучный регион в СФО. В Кузбассе самое малое число зарегистрированных случаев инфекции. На 100 тысяч человек тут 12,1 случая COVID-19. За неделю прирост составил всего 2,8 пункта, это самый низкий показатель среди регионов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом месте остается Хакасия, где на 100 тысяч жителей зарегистрировано 119,4 случая коронавирусной инфекции, прирост по сравнению с 11 мая — 32,7 пункта. Второе место, переместившись с пятого, заняла Тува.

По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 333 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 114 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 6821 человек.