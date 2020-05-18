В пятницу и выходные москвичей ждет солнечная погода

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Солнечная погода без осадков и температура от плюс 14 до плюс 17 градусов ожидает москвичей в три последних дня текущей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Уже в пятницу, субботу и воскресенье атмосферное давление резко начнет повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона. При таких условиях погода будет практически малооблачной, без осадков, солнечной, но будет прохладно, в пределах 14-17 градусов", - сказал Синенков.