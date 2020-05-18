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2020-05-18T14:58
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В пятницу и выходные москвичей ждет солнечная погода
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РИА Новости

В пятницу и выходные москвичей ждет солнечная погода

14:58 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Солнечная погода без осадков и температура от плюс 14 до плюс 17 градусов ожидает москвичей в три последних дня текущей недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Уже в пятницу, субботу и воскресенье атмосферное давление резко начнет повышаться, и на три дня погоду будет определять гребень антициклона. При таких условиях погода будет практически малооблачной, без осадков, солнечной, но будет прохладно, в пределах 14-17 градусов", - сказал Синенков.
Он добавил, что данный период будет непродолжительным, уже к понедельнику подойдет очередной циклон, и погода изменится.
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ПогодаЦентр "Фобос"Москва
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