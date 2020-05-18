Власти Ставрополья готовы вызвать искусственный дождь за 40 млн рублей

"По инициативе главы региона Владимира Владимирова Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию, которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 миллионов рублей. Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 миллиона гектаров в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - говорится в сообщении.