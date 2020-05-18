Власти Ставрополья готовы вызвать искусственный дождь за 40 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 18 мая - РИА Новости. Власти Ставрополья хотят из-за засухи вызвать искусственный дождь, готовы потратить на это 40 миллионов рублей, технология позволит увеличить на 10-30% сезонный слой осадков, сообщает правительство региона.
"По инициативе главы региона Владимира Владимирова Ставрополье обратилось в Центральную аэрологическую обсерваторию, которая специализируется в том числе на том, что вызывает искусственные осадки. Из краевого бюджета на эти цели предусмотрено порядка 40 миллионов рублей. Ожидается, что в третьей декаде мая долгожданный дождь выпадет на 0,5 миллиона гектаров в районах с критическим увлажнением сельскохозяйственной пашни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе технологии лежит самолетный способ засева облаков льдообразующими реагентами. "Применение технологии позволяет увеличить на 10-30% сезонный слой осадков на значительной площади засушливых территорий. Об использовании засева облаков льдообразующими реагентами в крае уже заявили несколько сельскохозяйственных товаропроизводителей", - добавлено в сообщении.
Как сообщается, из-за засухи сельскохозяйственные культуры пострадали в нескольких районах края. Вместе с тем, несмотря на вызванный погодными условиями ущерб будущему урожаю, во многих районах края зерновые, как отмечалось ранее, находятся в удовлетворительном состоянии, добавили в правительстве.
"Также запасы зерна прошлого урожая хранятся сегодня на элеваторных емкостях и специализированных складах сельхозпредприятий. Прогнозируемого валового сбора зерна для Ставрополья хватит с запасом. Продовольственные потребности жителей края составляют немногим более 700 тысяч тонн, а большая часть собранного урожая идет на продажу в другие регионы и на экспорт", - добавили в правительстве.