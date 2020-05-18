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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:15
https://ria.ru/20200518/1571619762.html
Стала известна дата открытия Турции для россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564924280_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_db9c86c88d622bd50df6bdaf8c915152.jpg
РИА Новости

Стала известна дата открытия Турции для россиян

14:55 18.05.2020 (обновлено: 23:15 18.05.2020)
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© Фото : Pixabay / Şinasi MüldürРайон Эминёню в Стамбуле
Район Эминёню в Стамбуле
© Фото : Pixabay / Şinasi Müldür
Район Эминёню в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Границы страны откроются для граждан 31 государства, включая Грузию, Азербайджан, Украину, а также некоторые страны Европы и Ближнего Востока. Уточняется при этом, что поначалу будет доступен только оздоровительный отдых.
Турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев на медицинских туристах. Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.
Пока въезд иностранцев в Турцию возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары, а каждого пациента могут сопровождать два человека. При этом все они должны показать на границе справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование.
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В АТОР, в свою очередь, отметили, что россияне пока вряд ли смогут посетить Турцию, так как международное авиасообщение в стране прекращено.
Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств. По данным ВОЗ, в мире заражены около 4,6 миллионов человек, из которых более 311 тысяч умерли.
В России зарегистрировано 290 678 случаев заражения коронавирусом, 2722 человека скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
В то же время на фоне стабилизации распространения инфекции в стране постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВОЗТурцияВ мире
Популярные комментарии
Ну а чё - две недели в Турции, потом две недели в карантине. Месяц отпуск сразу нужно брать.
18 мая, 15:24
Станислав Попов
1270003
Сразу самолеты пусть готовят-вывозить больных
18 мая, 15:26
tteplotechnic74
1600004
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