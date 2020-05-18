Стала известна дата открытия Турции для россиян

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Границы страны откроются для граждан 31 государства, включая Грузию, Азербайджан, Украину, а также некоторые страны Европы и Ближнего Востока. Уточняется при этом, что поначалу будет доступен только оздоровительный отдых.

Турецкие власти намерены опробовать противокоронавирусные меры по приему иностранцев на медицинских туристах. Среди направлений лечения, по которым страна готова принять визитеров, названы ортопедия, онкология, травматология, детская хирургия, кардиология, нейрохирургия, интенсивная терапия и некоторые другие.

Пока въезд иностранцев в Турцию возможен только через аэропорты Стамбула Анкары , а каждого пациента могут сопровождать два человека. При этом все они должны показать на границе справку об отсутствии коронавируса либо пройти платное тестирование.

В АТОР, в свою очередь, отметили, что россияне пока вряд ли смогут посетить Турцию, так как международное авиасообщение в стране прекращено.

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство государств. По данным ВОЗ , в мире заражены около 4,6 миллионов человек, из которых более 311 тысяч умерли.

В России зарегистрировано 290 678 случаев заражения коронавирусом, 2722 человека скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.

В то же время на фоне стабилизации распространения инфекции в стране постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии.