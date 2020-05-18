Новоузенский район Саратовской области закрыли на карантин из-за COVID-19

Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Саратовской области в понедельник закрыло на карантин Новоузенский район, где регистрируется увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора.

"В соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Саратовской области постановлением регионального правительства на территории Новоузенского муниципального района вводится режим карантина с 18 мая", - говорится в сообщении.

Как уточняет министерство информации и печати области, всего в Новоузенском районе зарегистрировано 72 случая COVID-19, в том числе 21 выявлен за последние сутки.

"Карантинный режим предполагает следующие меры: запрет на въезд и выезд из города, отмена всех образовательных, зрелищных, развлекательных, физкультурно-спортивных и культовых мероприятий, ограничение работы лечебных учреждений, дезинфекция зданий и сооружений", - поясняется в сообщении.

Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 32 пациента с COVID-19, выздоровели 438.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Также в регионе закрыты на карантин Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района