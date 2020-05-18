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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:52
https://ria.ru/20200518/1571619505.html
Новоузенский район Саратовской области закрыли на карантин из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514775_0:217:1280:937_1036x0_80_0_0_770228525bef7cbc3746c6583a5ace07.jpg
РИА Новости

Новоузенский район Саратовской области закрыли на карантин из-за COVID-19

14:52 18.05.2020
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© Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
Машина скорой помощи на территории медицинского центра в Калининграде, построенного Министерством обороны РФ для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19
© Пресс-служба Балтийского флота
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Правительство Саратовской области в понедельник закрыло на карантин Новоузенский район, где регистрируется увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора.
"В соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Саратовской области постановлением регионального правительства на территории Новоузенского муниципального района вводится режим карантина с 18 мая", - говорится в сообщении.
Как уточняет министерство информации и печати области, всего в Новоузенском районе зарегистрировано 72 случая COVID-19, в том числе 21 выявлен за последние сутки.
"Карантинный режим предполагает следующие меры: запрет на въезд и выезд из города, отмена всех образовательных, зрелищных, развлекательных, физкультурно-спортивных и культовых мероприятий, ограничение работы лечебных учреждений, дезинфекция зданий и сооружений", - поясняется в сообщении.
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Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 32 пациента с COVID-19, выздоровели 438.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Также в регионе закрыты на карантин Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская область
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