Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что артистка потребовала расторгнуть договор с Национальной музыкальной корпорацией и вернуть ей все песни без компенсации.
По данным издания, Самбурская посчитала, что компания, генеральным директором которой является Дробыш, создает некачественный репертуар и неэффективную раскрутку для артистов.
Настасья Самбурская получила известность, сыграв главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на ТНТ. С 2012 года также начала музыкальную деятельность.
13 мая, 15:12Сказано в эфире"Это мошенничество". Дробыш ответил на обвинение в краже стихотворенияНа известного российского композитора, продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую подали в суд из-за предполагаемого нарушения авторских прав. В интервью радио Sputnik хитмейкер рассказал свою версию произошедшего.