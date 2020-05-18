Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

"Это мошенничество". Дробыш ответил на обвинение в краже стихотворения На известного российского композитора, продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую подали в суд из-за предполагаемого нарушения авторских прав. В интервью радио Sputnik хитмейкер рассказал свою версию произошедшего.