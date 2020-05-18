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2020-05-18T17:02
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Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
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РИА Новости

Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

14:50 18.05.2020 (обновлено: 17:02 18.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
Отмечается, что артистка потребовала расторгнуть договор с Национальной музыкальной корпорацией и вернуть ей все песни без компенсации.
По данным издания, Самбурская посчитала, что компания, генеральным директором которой является Дробыш, создает некачественный репертуар и неэффективную раскрутку для артистов.
Настасья Самбурская получила известность, сыграв главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на ТНТ. С 2012 года также начала музыкальную деятельность.
Композитор и продюсер Виктор Дробыш
13 мая, 15:12Сказано в эфире
"Это мошенничество". Дробыш ответил на обвинение в краже стихотворенияНа известного российского композитора, продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую подали в суд из-за предполагаемого нарушения авторских прав. В интервью радио Sputnik хитмейкер рассказал свою версию произошедшего.
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Настасья СамбурскаяШоу-бизнесВиктор Дробыш
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