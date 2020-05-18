Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:48
https://ria.ru/20200518/1571619251.html
Мурашко: ситуация с COVID-19 в Дагестане вызывает серьезные опасения
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1036x0_80_0_0_3fbf31cf735748b65beacebeca95a023.jpg
РИА Новости

Мурашко: ситуация с COVID-19 в Дагестане вызывает серьезные опасения

14:48 18.05.2020
983
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На сегодня из-за предстоящих праздников ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает серьёзные опасения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день ситуация в республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал он на совещании с президентом.
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан также называют месяцем милосердия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Вчера, 14:20Распространение нового коронавируса
Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте
202401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин обратился к жителям Дагестана
Путин: Ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер
Путин дал поручения Минздраву и Роспотребнадзору по коронавирусу в Дагестане
Путин поручил Минздраву подготовить план по борьбе с COVID-19 в Дагестане
Глава Дагестана Владимир Васильев во время совещания с представителями органов власти региона
Глава Дагестана пообещал усилить ограничительные меры в Дербенте
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Медицинские работники
В Дагестане много больных COVID-19 средней тяжести, заявил Мурашко
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от COVID-19 в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в Дагестане
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова назвала долю пожилых людей среди заболевших COVID-19 в Дагестане
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об оказании помощи пациентам с COVID-19 в Дагестане
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2
Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Глава Дагестана Владимир Васильев
Васильев: в Дагестане не скрывают число смертей пациентов с коронавирусом
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
23:38Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Лента новостейМолния