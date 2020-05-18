Мурашко: ситуация с COVID-19 в Дагестане вызывает серьезные опасения

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На сегодня из-за предстоящих праздников ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает серьёзные опасения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день ситуация в республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал он на совещании с президентом.
Месяц поста и молитвы Рамадан начался у мусульман вечером 23 апреля и завершится 23 мая. На следующий день наступит праздник разговения (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам). Рамадан также называют месяцем милосердия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.