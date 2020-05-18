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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-18T14:47
https://ria.ru/20200518/1571619126.html
Россия намерена строго соблюдать договоренности ОПЕК+, заявил Новак
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:0:2179:1227_1036x0_80_0_0_eec1d9166b9930f6c9b3617c07b454ba.jpg
РИА Новости

Россия намерена строго соблюдать договоренности ОПЕК+, заявил Новак

14:47 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия будет строго соблюдать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сообщил агентству Блумберг министр энергетики РФ Александр Новак.
"Россия будет исполнять сокращения добычи нефти строго согласно сделке ОПЕК+", - пишет агентство, ссылаясь на слова министра.
У здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене
11 мая, 10:53Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Страны ОПЕК+ хотят провести общее заседание в июне, сообщил источник
Новак также отметил, что рынок нефти возвращается к норме, а мировой спрос на сырье восстанавливается.
ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАлександр НовакСаудовская АравияЭкономика
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