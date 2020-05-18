Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве

Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

Вильфанд призвал не ждать потепления в Центральной России до конца недели

Температура до середины недели будет держаться в диапазоне 10-15 градусов тепла, а потом начнется похолодание, пик которого придется на ночь со среды на четверг.