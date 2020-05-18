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2020-05-18T15:46
https://ria.ru/20200518/1571618996.html
Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве
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РИА Новости

Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве

14:46 18.05.2020 (обновлено: 15:46 18.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В столичном регионе на этой неделе похолодает до плюс двух-четырех градусов ночью, возможен снег. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.
Центр европейской части России будет находиться в тылу циклона, где преобладают северо-западный и северный воздушные потоки, несущие прохладный воздух.
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Температура до середины недели будет держаться в диапазоне 10-15 градусов тепла, а потом начнется похолодание, пик которого придется на ночь со среды на четверг.
"В этот момент могут закружить "белые мухи", небольшой снежок, температура воздуха будет плюс два-четыре градуса", — сказал Синенков.
По данным метеорологов, к концу недели погода начнет теплеть. Ожидается, что к выходным воздух в Москве прогреется до 14-16 градусов днем и пяти-шести ночью.
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