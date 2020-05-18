Синоптики пообещали дождь со снегом в Москве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В столичном регионе на этой неделе похолодает до плюс двух-четырех градусов ночью, возможен снег. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.
Центр европейской части России будет находиться в тылу циклона, где преобладают северо-западный и северный воздушные потоки, несущие прохладный воздух.
Температура до середины недели будет держаться в диапазоне 10-15 градусов тепла, а потом начнется похолодание, пик которого придется на ночь со среды на четверг.
"В этот момент могут закружить "белые мухи", небольшой снежок, температура воздуха будет плюс два-четыре градуса", — сказал Синенков.
По данным метеорологов, к концу недели погода начнет теплеть. Ожидается, что к выходным воздух в Москве прогреется до 14-16 градусов днем и пяти-шести ночью.
17 мая, 13:11Климатолог объяснил весенние погодные аномалии