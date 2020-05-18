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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:43
https://ria.ru/20200518/1571618771.html
В Ярославской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ярославской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

14:43 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Мужчина 1971 года рождения стал двенадцатым пациентом с COVID-19, скончавшимся в Ярославской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека. К сожалению, умер еще один житель региона - мужчина 1971 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Статистика: заболевших с начала периода 1829 человек", - написал Миронов на своей странице в Facebook.
Выздоровели после коронавируса в регионе 305 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Карта распространения нового коронавируса в России
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯрославская областьОбщество
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