В Ярославской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Мужчина 1971 года рождения стал двенадцатым пациентом с COVID-19, скончавшимся в Ярославской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека. К сожалению, умер еще один житель региона - мужчина 1971 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Статистика: заболевших с начала периода 1829 человек", - написал Миронов на своей странице в Facebook.
Выздоровели после коронавируса в регионе 305 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.