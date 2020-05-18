В Ярославской области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

"Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 103 человека. К сожалению, умер еще один житель региона - мужчина 1971 года рождения. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Статистика: заболевших с начала периода 1829 человек", - написал Миронов на своей странице в Facebook.