В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19

Накануне в регионе умер 67-летний мужчина из Тульской области. Он тоже проходил лечение на базе городской больницы №2 Белгорода.

Всего в области 1292 заболевших с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четверо. Выздоровели 355 пациентов.