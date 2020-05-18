В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Жительница Белгородской области 2001 года рождения стала одиннадцатым пациентом с COVID-19, скончавшимся в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер 11-й пациент с подтвержденным COVID-19. Скончавшаяся - жительница Валуйского городского округа 2001 года рождения. Она проходила лечение от двусторонней пневмонии на базе городской больницы №2 города Белгорода. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью и с момента поступления в больницу находилась на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Накануне в регионе умер 67-летний мужчина из Тульской области. Он тоже проходил лечение на базе городской больницы №2 Белгорода.
Всего в области 1292 заболевших с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четверо. Выздоровели 355 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.