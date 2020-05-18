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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:42
https://ria.ru/20200518/1571618737.html
В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235462_274:0:2198:1082_1036x0_80_0_0_2b9c12a0ca929e6d1a3fd2cbec584364.jpg
РИА Новости

В Белгородской области умерла девятнадцатилетняя девушка с COVID-19

14:42 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Жительница Белгородской области 2001 года рождения стала одиннадцатым пациентом с COVID-19, скончавшимся в регионе, сообщило областное правительство.
"В регионе умер 11-й пациент с подтвержденным COVID-19. Скончавшаяся - жительница Валуйского городского округа 2001 года рождения. Она проходила лечение от двусторонней пневмонии на базе городской больницы №2 города Белгорода. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью и с момента поступления в больницу находилась на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Накануне в регионе умер 67-летний мужчина из Тульской области. Он тоже проходил лечение на базе городской больницы №2 Белгорода.
Всего в области 1292 заболевших с начала пандемии. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четверо. Выздоровели 355 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБелгородская областьБелгородПроисшествия
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