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Туризм
2020-05-18T15:12
https://ria.ru/20200518/1571618702.html
АТОР предложила снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/53/1556025391_0:14:2956:1677_1036x0_80_0_0_6522e411e7a5e96d343cd33aa6fef291.jpg
РИА Новости

АТОР предложила снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке

15:11 18.05.2020 (обновлено: 15:12 18.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) в рамках формирования перечня мер, направленных на скорейшее восстановление туристического потока на курорты России, направила руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой письмо, где предлагается снизить себестоимость туристических услуг и наладить информированность населения об открытии туристического сезона в регионах, сообщает АТОР.
"АТОР предлагает меры по максимально быстрому восстановлению внутреннего туризма с учетом того, что с 1 июня начнется постепенное открытие регионов, а также с целью распределения турпотока по регионам (чтобы не допустить несимметричной концентрации в одном регионе)", - отметили в Ассоциации.
Среди предложенных мер есть своевременное и корректное информирование населения об открытии регионов и туристического сезона в них, запуске авиасообщения в регионы, порядке и особенностях работы объектов размещения и объектов показа, в том числе природных.
Также предлагается разработать для туристов правила посещения регионов с учетом особенностей введения в каждом регионе ограничений и степени распространения коронавирусной инфекции, организовать масштабное информирование участников рынка и потребителей об этих правилах.
"Кроме того, предлагаются меры по снижению себестоимости услуг в сфере туризма с целью обеспечения доступности цены для туристов: субсидирование транспортной составляющей в рамках турпродукта и субсидирование/компенсация коммунальных расходов объектов размещения", - прокомментировали ситуацию в Ассоциации.
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