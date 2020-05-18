АТОР предложила снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке

Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи. Архивное фото

Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ассоциация туроператоров ( Ассоциация туроператоров ( АТОР ) в рамках формирования перечня мер, направленных на скорейшее восстановление туристического потока на курорты России, направила руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой письмо, где предлагается снизить себестоимость туристических услуг и наладить информированность населения об открытии туристического сезона в регионах, сообщает АТОР.

"АТОР предлагает меры по максимально быстрому восстановлению внутреннего туризма с учетом того, что с 1 июня начнется постепенное открытие регионов, а также с целью распределения турпотока по регионам (чтобы не допустить несимметричной концентрации в одном регионе)", - отметили в Ассоциации.

Среди предложенных мер есть своевременное и корректное информирование населения об открытии регионов и туристического сезона в них, запуске авиасообщения в регионы, порядке и особенностях работы объектов размещения и объектов показа, в том числе природных.

Также предлагается разработать для туристов правила посещения регионов с учетом особенностей введения в каждом регионе ограничений и степени распространения коронавирусной инфекции, организовать масштабное информирование участников рынка и потребителей об этих правилах.