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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:42
https://ria.ru/20200518/1571618665.html
В Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564383346_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_a51981105fe0d99670619928d1b45121.jpg
РИА Новости

В Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19

14:41 18.05.2020 (обновлено: 14:42 18.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовКузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
Кузнецкий мост и Кузнецкий проспект в Кемерово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Оборудование, предназначенное для обеззараживания воздуха в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, начали производить в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Оборудование, помогающее бороться с COVID-19, начали производить в Кузбассе. ООО "Мебель-СПВ" в Кемерове выпустило рециркулятор УФ-бактериальный, предназначенный для обеззараживания воздуха в местах большого скопления людей: в лечебных учреждениях, школах, детских садах, административных помещениях, общественных учреждениях. В зависимости от модели установки площадь обслуживания варьируется от 35 до 210 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас предприятие выпускает по 20 рециркуляторов в день. К июню планируется увеличить производительность до 100 установок ежедневно.
"Установка способна очищать потоки воздуха от вирусов и бактерий на 99,99%. Поэтому она может быть полезной в общественных местах не только в период борьбы с коронавирусом, но и в целом использоваться для безопасности людей. Кроме того, наша установка значительно дешевле аналогов, которые выпускаются в Новосибирске и Екатеринбурге. Уже проведены первые поставки в лечебные учреждения региона", – приводятся в сообщении слова заместителя директора по развитию ООО "Мебель-СПВ" Андрея Трефилова.
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Еще одна разработка предприятия – бокс абактериальной воздушной среды. Он предназначен для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды. Бокс может применяться для оснащения отдельных рабочих мест с высокими требованиями к чистоте, например, в лабораториях. Кроме того, ООО "Мебель-СПВ" разработало медицинские кровати для людей с ограниченными физическими возможностями, мебель можно использовать в лечебно-профилактических учреждениях или в домашних условиях. Кровати соответствуют требованиям ГОСТ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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