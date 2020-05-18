В Кузбассе начали производить оборудование для борьбы с COVID-19

Уточняется, что сейчас предприятие выпускает по 20 рециркуляторов в день. К июню планируется увеличить производительность до 100 установок ежедневно.

Еще одна разработка предприятия – бокс абактериальной воздушной среды. Он предназначен для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем, а также для создания абактериальной воздушной среды. Бокс может применяться для оснащения отдельных рабочих мест с высокими требованиями к чистоте, например, в лабораториях. Кроме того, ООО "Мебель-СПВ" разработало медицинские кровати для людей с ограниченными физическими возможностями, мебель можно использовать в лечебно-профилактических учреждениях или в домашних условиях. Кровати соответствуют требованиям ГОСТ.