В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек

"Мы фактически развернули на сегодняшний день в республике Дагестан коек для оказания медицинской помощи более 8,2 тысячи. Сегодня на стационарном лечении находятся более семи тысяч пациентов, на койках в разных районах региона", - заявил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.