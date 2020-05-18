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2020-05-18T16:32
https://ria.ru/20200518/1571618597.html
В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек
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РИА Новости

В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек

14:39 18.05.2020 (обновлено: 16:32 18.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 8,2 тысячи инфекционных коек развернуто в Дагестане на сегодняшний день для оказания медицинской помощи, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы фактически развернули на сегодняшний день в республике Дагестан коек для оказания медицинской помощи более 8,2 тысячи. Сегодня на стационарном лечении находятся более семи тысяч пациентов, на койках в разных районах региона", - заявил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Он также отметил, что в регионе 109 человек находятся на искусственной вентиляции легких, количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МурашкоРеспублика ДагестанОбщество
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