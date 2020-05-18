В Дагестане развернули более 8,2 тысяч инфекционных коек

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 8,2 тысячи инфекционных коек развернуто в Дагестане на сегодняшний день для оказания медицинской помощи, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Мы фактически развернули на сегодняшний день в республике Дагестан коек для оказания медицинской помощи более 8,2 тысячи. Сегодня на стационарном лечении находятся более семи тысяч пациентов, на койках в разных районах региона", - заявил Мурашко на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
Он также отметил, что в регионе 109 человек находятся на искусственной вентиляции легких, количество аппаратов ИВЛ и реанимационных мест составляет 635.
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