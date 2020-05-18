На Чукотке рассказали о ситуации с выплатами медикам

На прошлой неделе власти региона сообщили, что дополнительные выплаты медикам перевели 13 мая. В общей сложности по 415-му постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3,072 миллиона рублей и по 484-му постановлению - 41 медработник на сумму 2,885 миллиона, сообщали в департаменте здравоохранения.

"Установлено, что приказы о выплате вышеуказанных стимулирующих надбавок не соответствовали федеральному и региональному законодательству. В результате этого стимулирующие выплаты производились в заниженном размере. В связи с этим прокурор округа внес протесты на названные правовые акты. По результатам их рассмотрения медицинским и иным работникам системы здравоохранения перерассчитано и выплачено более 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.