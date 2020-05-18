На Чукотке рассказали о ситуации с выплатами медикам

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Чукотки по результатам проверки установила, что медикам и водителям "скорой", работающим с больными коронавирусом в регионе, перевели заниженные стимулирующие выплаты, суммы пересчитали и выплатили свыше 3,8 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
На прошлой неделе власти региона сообщили, что дополнительные выплаты медикам перевели 13 мая. В общей сложности по 415-му постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3,072 миллиона рублей и по 484-му постановлению - 41 медработник на сумму 2,885 миллиона, сообщали в департаменте здравоохранения.
"Установлено, что приказы о выплате вышеуказанных стимулирующих надбавок не соответствовали федеральному и региональному законодательству. В результате этого стимулирующие выплаты производились в заниженном размере. В связи с этим прокурор округа внес протесты на названные правовые акты. По результатам их рассмотрения медицинским и иным работникам системы здравоохранения перерассчитано и выплачено более 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства.
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