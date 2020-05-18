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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T14:39
https://ria.ru/20200518/1571618566.html
На Чукотке рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

На Чукотке рассказали о ситуации с выплатами медикам

14:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура Чукотки по результатам проверки установила, что медикам и водителям "скорой", работающим с больными коронавирусом в регионе, перевели заниженные стимулирующие выплаты, суммы пересчитали и выплатили свыше 3,8 миллиона рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
На прошлой неделе власти региона сообщили, что дополнительные выплаты медикам перевели 13 мая. В общей сложности по 415-му постановлению выплаты получили 45 медработников на сумму 3,072 миллиона рублей и по 484-му постановлению - 41 медработник на сумму 2,885 миллиона, сообщали в департаменте здравоохранения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 13:50Распространение нового коронавируса
Ситуацию с выплатами медикам обсудят отдельно, сообщил Мишустин
"Установлено, что приказы о выплате вышеуказанных стимулирующих надбавок не соответствовали федеральному и региональному законодательству. В результате этого стимулирующие выплаты производились в заниженном размере. В связи с этим прокурор округа внес протесты на названные правовые акты. По результатам их рассмотрения медицинским и иным работникам системы здравоохранения перерассчитано и выплачено более 3,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Вчера, 13:32Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил ситуацию с выплатами медикам
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