Май может поставить рекорд по числу ветреных дней в Москве за сто лет

"У нас вообще май идет несколько не традиционно, давно у нас не было такой довольно устойчивой прохладной погоды. Связано это с тем, что над севером Европейской территории России сформировался мощный высотный циклон, вокруг которого крутятся уже приземные циклоны. И за счет атмосферных фронтов этой системы мы практически не выходим из состояния ветреной погоды. Очень ветреная погода была в субботу, вчера чуть поменьше, и сегодня у нас порывы до 17 метров в секунду... Судя по всему, он может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии", - сказала Позднякова.