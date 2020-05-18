Май может поставить рекорд по числу ветреных дней в Москве за сто лет

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Май текущего года в Москве может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии, это связано с нетипичностью синоптической ситуации над Европейской территорией России, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас вообще май идет несколько не традиционно, давно у нас не было такой довольно устойчивой прохладной погоды. Связано это с тем, что над севером Европейской территории России сформировался мощный высотный циклон, вокруг которого крутятся уже приземные циклоны. И за счет атмосферных фронтов этой системы мы практически не выходим из состояния ветреной погоды. Очень ветреная погода была в субботу, вчера чуть поменьше, и сегодня у нас порывы до 17 метров в секунду... Судя по всему, он может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии", - сказала Позднякова.
Она отметила, что и в ближайшие дни, во вторник местами сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду.
"Это связано с нетипичностью синоптической ситуации над Европейской территорией России", - добавила Позднякова.
Она также отметила, что в целом май по температуре будет достаточно близок к климатической норме. По ее словам, температура воздуха в текущем мае будет либо соответствовать норме, либо будет чуть ниже.