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2020-05-18T14:36
https://ria.ru/20200518/1571618378.html
Май может поставить рекорд по числу ветреных дней в Москве за сто лет
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РИА Новости

Май может поставить рекорд по числу ветреных дней в Москве за сто лет

14:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Ветреная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Май текущего года в Москве может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии, это связано с нетипичностью синоптической ситуации над Европейской территорией России, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас вообще май идет несколько не традиционно, давно у нас не было такой довольно устойчивой прохладной погоды. Связано это с тем, что над севером Европейской территории России сформировался мощный высотный циклон, вокруг которого крутятся уже приземные циклоны. И за счет атмосферных фронтов этой системы мы практически не выходим из состояния ветреной погоды. Очень ветреная погода была в субботу, вчера чуть поменьше, и сегодня у нас порывы до 17 метров в секунду... Судя по всему, он может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии", - сказала Позднякова.
Панорама Москвы
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Она отметила, что и в ближайшие дни, во вторник местами сохранятся порывы ветра до 15 метров в секунду.
"Это связано с нетипичностью синоптической ситуации над Европейской территорией России", - добавила Позднякова.
Она также отметила, что в целом май по температуре будет достаточно близок к климатической норме. По ее словам, температура воздуха в текущем мае будет либо соответствовать норме, либо будет чуть ниже.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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