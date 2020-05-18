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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:00
https://ria.ru/20200518/1571618352.html
Путин пожелал здоровья болеющему коронавирусом муфтию Дагестана
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1036x0_80_0_0_b3e0a4d6efb84587dcdb326ec9dba050.jpg
РИА Новости

Путин пожелал здоровья болеющему коронавирусом муфтию Дагестана

14:36 18.05.2020 (обновлено: 15:00 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья заразившемся коронавирусом муфтию Дагестана Ахмаду Абдуллаеву.
Абдуллаев вместе с главой региона Владимиром Васильевым по видеосвязи участвовал в совещании у президента с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. Муфтий рассказал, что еще полностью не вылечился от коронавируса, поэтому ему сложно говорить, а рядом с ним присутствует лечащий врач.
"Спасибо большое, Ахмад-хаджи. Я, прежде всего, хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил. Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям. Спасибо большое", - сказал Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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