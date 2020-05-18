Путин пожелал здоровья болеющему коронавирусом муфтию Дагестана

"Спасибо большое, Ахмад-хаджи. Я, прежде всего, хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил. Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям. Спасибо большое", - сказал Путин.