Путин пожелал здоровья болеющему коронавирусом муфтию Дагестана

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья заразившемся коронавирусом муфтию Дагестана Ахмаду Абдуллаеву.
Абдуллаев вместе с главой региона Владимиром Васильевым по видеосвязи участвовал в совещании у президента с руководством и представителями общественности Республики Дагестан. Муфтий рассказал, что еще полностью не вылечился от коронавируса, поэтому ему сложно говорить, а рядом с ним присутствует лечащий врач.
"Спасибо большое, Ахмад-хаджи. Я, прежде всего, хочу пожелать вам здоровья. Выздоравливайте, поправляйтесь, набирайтесь сил. Уверен, вы включитесь в ближайшее время в активную работу по помощи людям. Спасибо большое", - сказал Путин.
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