Лесовоз с отказавшими тормозами повредил девять автомобилей под Тверью

"Водитель лесовоза направлялся на погрузку леса. На перекрестке при повороте у него отказали тормоза, и он совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего большегруз совершил наезд на стоящие транспортные средства. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения. Всего пострадали девять автомобилей", - отметил представитель УМВД.