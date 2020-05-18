Лесовоз с отказавшими тормозами повредил девять автомобилей под Тверью

БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Лесовоз, у которого отказали тормоза, столкнулся с легковым автомобилем в Тверской области, после чего повредил еще восемь стоявших автомобилей, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным собеседницы агентства, ДТП произошло в понедельник в Удомельском районе по дороге к Калининской атомной электростанции.
"Водитель лесовоза направлялся на погрузку леса. На перекрестке при повороте у него отказали тормоза, и он совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего большегруз совершил наезд на стоящие транспортные средства. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения. Всего пострадали девять автомобилей", - отметил представитель УМВД.
Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства ДТП.