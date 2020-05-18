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2020-05-18T14:33
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Лесовоз с отказавшими тормозами повредил девять автомобилей под Тверью
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РИА Новости

Лесовоз с отказавшими тормозами повредил девять автомобилей под Тверью

14:33 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 18 мая – РИА Новости. Лесовоз, у которого отказали тормоза, столкнулся с легковым автомобилем в Тверской области, после чего повредил еще восемь стоявших автомобилей, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
По данным собеседницы агентства, ДТП произошло в понедельник в Удомельском районе по дороге к Калининской атомной электростанции.
"Водитель лесовоза направлялся на погрузку леса. На перекрестке при повороте у него отказали тормоза, и он совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего большегруз совершил наезд на стоящие транспортные средства. В ДТП никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения. Всего пострадали девять автомобилей", - отметил представитель УМВД.
Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства ДТП.
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Тверская областьУдомельский районПроисшествия
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